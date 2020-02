“O salário oficial é menor do que o mínimo”, diz vereador sobre merendeiros municipais

O vereador Mamed Dankar (PT), usou a tribuna da Câmara de Rio Branco na manhã desta quinta-feira, 27, para cobrar da prefeitura de Rio Branco providências em relação a equiparação salarial dos merendeiros que trabalham nas escolas municipais. De acordo com Dankar, a prefeitura tem falhado com a categoria.

“O município ainda paga menos do salário mínimo em forma oficial, e eles só recebem mais do que o salário mínimo porque existe uma complementação”. A categoria dos merendeiros terão nesta quinta-feira, 27, uma reunião com representantes da Câmara e a Prefeitura para deliberarem sobre uma possível paralisação.

O vereador destacou que isso pode, inclusive, prejudicar o ano letivo municipal.

“O servidor afirmou que a prefeitura reconheceu no final do ano passado em 10% de insalubridade no salário. Mas nós sabemos que quando o salário é menor que o mínimo, tudo incide em cima daqueles salários. O salário oficial deles (merendeiros) é menor que o salário mínimo, quero deixar bem claro, que eles não recebem menos que o salário mínimo, eles têm a complementação o que ajuda a superar o mínimo”, afirmou.

Por fim, Dankar afirmou que a luta da categoria é justa e que merendeiros buscam o reconhecimento em forma do salário mínimo no contracheque.