Morador de Rio Branco acerta seis dezenas da Mega-Sena e se torna mais um milionário

Na manhã desta quinta-feira, 27, o ac24horas foi às ruas de Rio Branco perguntar aos apostadores o que eles fariam se ganhassem o prêmio acumulado da Mega-Sena no valor de 200 milhões de reais.

Pois se você foi um dos apostadores, corra para conferir os números que você pode ser o mais novo milionário acreano.

No sorteio realizado na noite desta quinta, uma aposta de Rio Branco e outra de Fortaleza (CE) acertaram as seis dezenas e vão faturar cada uma mais de 105 milhões de reais.

Com o prêmio, o sortudo, se aplicar o dinheiro na poupança, terá um rendimento de mais de 250 mil reais ao mês.

O que não se tem dúvida é que Rio Branco será movimentada pela curiosidade de saber quem é o ilustre novo milionário. Quem faltar ao trabalho ou pedir as contas nesta sexta-feira, 27, ou viajar de forma repentina vai, com certeza, ser apontado como o sortudo que não vai mais precisar se preocupar com as contas no final do mês.

Veja as dezenas sorteadas: 11 – 20 – 27 – 28 – 53 – 60.

A quina teve 263 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 44.509,85. A quadra teve 15.054 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 1.110,86.

O próximo concurso (2.238) será no sábado, dia 29. O prêmio é estimado em R$ 3 milhões.

