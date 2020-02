Luiz Gonzaga aproveita feriado para chegar até a última comunidade do Rio Cruzeiro do Vale

Comunidade do Apertado da Hora. É esse o nome da comunidade mais distante às margens do rio Cruzeiro do Vale no município de Porto Walter, no Alto Juruá.

O local é tão distante que só de Porto Walter até lá foram mais de nove horas de viagem. Isso porque o rio está em boas condições de navegabilidade.

Para se ter ideia do quão é isolada, o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) foi oi primeiro deputado a visitar o local. “Aqui é difícil a gente ter visita de autoridades. É a primeira vez que um deputado vem até aqui e é muito bom ter esse tipo de evento”, afirma Maria Luzia, que tinha acabado de jogar o torneio de futebol feminino organizado na comunidade.

Gonzaga afirma que apesar de cansativo, é sempre muito importante conhecer a realidade das comunidades rurais. “Foi uma viagem longa, mas extremamente prazerosa. Em janeiro, eu já estive na última comunidade do Rio Paraná dos Mouros, visitando cada comunidade. Em dois meses pude fazer essa viagem em dos rios de extrema importância para o Vale do Juruá”, afirma.

O ponto alto da visita foi um torneio de futebol que contou com a participação de 22 equipes feminina e masculina.

“A alegria e a receptividade da comunidade me deixou muito feliz. Levei 22 bolas de futebol para distribuir às comunidades que participaram do torneio. Só quem conhece a realidade dessas pessoas para saber que o futebol é a grande diversão quanto é difícil chegar uma bola de futebol nesses locais tão distantes”, afirma Gonzaga.

