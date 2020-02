FPM: ultimo repasse de fevereiro entra nesta sexta (28) na conta das prefeituras do Acre

O último repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) relativo ao mês de fevereiro entram nas contas das prefeituras do Acre nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, e serão 11,76% maiores que as transferências feitas em 2019.

Em valores brutos os 22 municípios acreanos tem direito a R$15.385.379,76. Ao somar o repasse deste decêndio (o FPM é repassado a cada dez dias) com os dois anteriores, o crescimento do Fundo sobe para 19%. Enquanto os municípios receberam R$ 10,7 bilhões em fevereiro do ano passado, este ano, o mês alcança com R$ 12,8 bilhões em recursos destinados aos cofres municipais.

Quase R$ 2,3 bilhões serão partilhados entre os 5.568 governos municipais, por meio do FPM neste decêndio no Brasil. O valor do terceiro e último repasse do mês já considera o porcentual destinado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Sem essa retenção, o decêndio chega ao montante de mais R$ 2,8 bilhões.