Enquanto Rocha passou o Carnaval no Juruá, Gladson só retorna ao Acre hoje após passar por Manaus e São Paulo

O retorno do governador Gladson Cameli (Progressistas) ao Acre está marcado para esta quinta-feira (27). Cameli passou o feriadão de Carnaval dividindo-se entre Manaus e São Paulo, conforme fontes próximas. Já o vice-governador Major Rocha (PSDB) preferiu ficar no estado e escolheu as festividades carnavalescas do Vale do Juruá.

Rocha não se omitiu e compartilhou em suas redes sociais os encontros pela cidade de Mâncio Lima. “Aproveitando para dar uma passadinha no melhor carnaval do Juruá. Festa popular com muita paz e alegria”, escreveu.

Já Gladson preferiu a discrição e não fez nenhuma publicação nos dias de folga. Nesta quinta-feira, ele afirmou que aproveitou o feriado para “descansar e curtir muito a família”. Cameli relata que se reuniu com a família em Manaus, onde também participou de uma reunião com a Suframa e que foi para São Paulo fazer alguns exames acompanhado de seu pai, o empresário Eládio Cameli.

Na web, Rocha publicou fotografias no carnaval em Mâncio Lima, no porto da cidade, na Rua Alameda das Águas, que já é tradição local e ponto turístico do município. A cidade recebeu um público de 8 mil pessoas por noite durante o Carnaval 2020.