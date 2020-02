Edvaldo cobra pagamento de gratificação à servidores do Depasa

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) foi o primeiro a usar a tribuna da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira, 27, primeira sessão após o período de carnaval.

O parlamentar cobrou do Departamento de Água e Saneamento do Estado (Depasa), o pagamento da Gratificação de Atividade de Saneamento (GAS) para os servidores que atuam diretamente no serviço de operação do órgão.

“Estou aqui pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, disseram que o motivo foi a falta de conhecimento. Um ano depois, acontece de novo. Os novos servidores do Depasa que tem direito não receberam a gratificação em janeiro, prometeram para fevereiro e também não realizaram o pagamento. Estamos falando de operadores que não tem horário para atender quando acontece um problema em uma estação de tratamento”, disse Edvaldo.

O comunista também cobrou o pagamento da indenização trabalhista dos profissionais que passaram quatro anos no Depasa por meio de um concurso simplificado e que deixaram o órgão após o fim do contrato. “É um direito desses trabalhadores. Ficaram dois anos, depois o contrato foi prorrogado por mais dois e saíram sem receber o que é seu de direito. Por isso estou pedindo explicação ao presidente do Depasa, Zenil Chaves, e ao secretário interino da Seplag, Guilherme Duarte para que se expliquem”, disse.