Da bacia do Rio Acre, apenas o Igarapé Espalha está subindo o nível, aponta relatório

Na leitura desta quinta-feira (27), os pontos de monitoramento localizados na Bacia do Rio Acre apresentaram redução de nível da água no relatório da manhã, exceto no Igarapé Espalha.

A estação de monitoramento localizada em Xapuri, ultrapassou a média climatológica esperada para o mês de fevereiro.

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), houve registro de chuvas significativas em Rio Branco –em torno dos 58 milímetros-, Capixaba (31 mm); Xapuri (21,4 mm), Aldeia dos Patos (19,6 mm) e Espalha (18,8mm) nas últimas 24 horas.

Os dados são da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).