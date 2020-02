Criminosos invadem área de facção rival e anunciam tomada de território; veja vídeo

A pequena cidade de Manoel Urbano vive um verdadeiro campo de batalha envolvendo grupos rivais que disputam o tráfico de drogas. Após invadir uma área que era dominada por uma facção rival, integrantes de outro grupo criminoso ocuparam o ginásio que fica em pleno centro da cidade e gravaram um vídeo segurando um arsenal de armas.

Os criminosos comemoram o domínio da área, exaltando o nome da facção e mostram espingardas escopetas e revólveres. Um deles, criminoso identificado pela polícia como sendo Matheus Alves da Silva, mostra com cara limpa duas armas do tipo revólver. Todos permanecem livres, leves e soltos nas ruas da cidade de Manoel Urbano, com menos de 10 mil habitantes.

Segundo consta, há pouco efetivo policial na cidade. Apenas dois policiais numa viatura são responsáveis pelo policiamento diário, segundo uma fonte. Na delegacia, também há pouco efetivo. Em algumas ocasiões, a delegacia chega a ficar com apenas um policial de plantão.

Quase que diariamente há troca de tiros entre integrantes das facções, que se dividem entre a Cohab e a Pista. Nessa quarta-feira, 26, um rapaz identificado por Rodrigo escapou da morte ao se livrar de dois tiros efetuados por um uma dupla em uma motocicleta modelo Bros, nas imediações do triângulo. Ninguém foi preso.

A população espera que haja uma operação imediata das forças policiais do estado e que o efetivo seja reforçado, para que a normalidade seja restabelecida em Manoel Urbano.

Por Aldejane Pinto

