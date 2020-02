Cliente de loja acreana compra vidraria embrulhada em currículos e detona empresa

Um caso recentemente divulgado por clientes fez com que os proprietários das Lojas Patricinha Fashion emitissem uma nota de esclarecimento nessa quarta-feira (26). A empresa acreana possui seis estabelecimentos em Rio Branco, capital do estado, e duas filiais em Porto Velho (RO). Uma cliente da loja em Rondônia expôs que comprou vários copos e canecas de vidro e ao chegar em casa percebeu que os objetos haviam sido embrulhado com vários currículos.

Os currículos, segundo a cliente, muito provavelmente são deixados diariamente por jovens que buscam um lugar no mercado de trabalho e que, às vezes, saem de casa só com o dinheiro da impressão do documento. Assim que publicou a situação nas redes sociais da loja, tanto de Porto Velho quanto de Rio Branco, inúmeras críticas começaram a ser comentadas nas páginas da empresa.

Centenas de internautas se revoltaram com o caso. “Que feio ein, usarem currículos de pessoas que estão em busca de emprego pra embrulhar os produtos. Lamentável”, escreveu um dos seguidores. “Lamentável a pessoa ir atrás de um trabalho, gastar o que não tem pra fazer um currículo e os que acham que nunca irão precisar deixar um esnobar assim. Triste”, disse outra internauta.

Tamanha foi a repercussão que a gerência emitiu uma nota no início da noite de ontem, afirmando que a equipe da loja está “muito triste com o ocorrido em relação aos currículos deixados em nossa loja”.

A empresa destacou que essa não é a conduta na qual os colaboradores foram treinados a seguir. “Prezamos sempre pelo respeito dentro e fora da empresa. Pedimos sinceras desculpas pelo terrível incidente”. A equipe garante que as devidas providências já foram tomadas para que a situação não se repita. “Trata-se de um fato pontual, informamos que nenhum de nossos colaboradores foi prejudicado por conta deste ato”, finaliza a nota.