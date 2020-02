Carnaval termina com redução de 38% no número de acidentes de trânsito, diz Detran

Passada a folia, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) divulgou na manhã desta quinta-feira, 27, o balanço que aponta a redução de número de acidentes de trânsito durante o carnaval de 2020.

O levantamento realizado pelo Detran aponta uma redução de 25% no total de ocorrências e de 38% no total de acidentes de trânsito, se comparado com o carnaval de 2019 em Rio Branco.

Em cinco noites do carnaval, o Detran alcançou mais de 12 mil pessoas com ações de educação e fiscalização no trânsito. Segundo dados da Coordenação de Estatística do órgão, foram realizadas 55 operações de fiscalização na capital, em que aproximadamente 2200 veículos foram abordados, 55 condutores com teor de álcool no sangue foram retirados das vias e 23 motoristas não habilitados foram interceptados.

Mesmo com a redução no total geral de acidentes, foram registradas duas vítimas fatais em decorrência de um acidente de trânsito no perímetro urbano da capital.

Fonte: Agência de Notícias do Acre