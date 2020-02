Assaltante invade casa, rouba carro e ainda fecha o portão antes de fugir com o veículo

Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que um homem invade uma casa e rouba um veículo no bairro Morada do Sol, em Rio Branco. O caso aconteceu na madrugada da última terça-feira de carnaval, dia 25. Passava das três da manhã quando um homem, trajando uma blusa vermelha, de boné e barbado, passou pela rua e conseguiu entrar na garagem. Em seguida, o suspeito sai com o carro e ainda fechou o portão antes de fugir com o veículo, um HB20 branco, de placa OHS 1831.

“Ele forçou e conseguiu abrir um pouco o portão. Por uma fenda, o ladrão conseguiu entrar. Como eu tenho o hábito de deixar a chave no carro e o controle do portão também estava no veículo, ele saiu tranquilamente. Toda a ação demorou uns dois minutos apenas”, diz Walter Júnior, um dos moradores da residência.

Como era feriado, Walter conta que só deu conta do assalto mais de 11 horas da manhã. “Eu achei que minha irmã pudesse ter saído com o carro. Fizemos um boletim de ocorrência na delegacia. Nossa esperança está nas blitz que estão acontecendo ou que o carro seja abandonado, como acontece algumas vezes”, diz.

Um detalhe que chama atenção é a escuridão da rua onde o veículo foi roubado. Mesmo sendo praticamente em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros, a completa escuridão durante a noite torna mais fácil o trabalho de bandidos. “Nós já ligamos, os vizinhos já ligaram, mas até agora não resolveram essa escuridão. Esse problema já dura um mês e com certeza essa escuridão ajudou no roubo”, explica Walter.