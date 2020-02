Aras nomeia novo procurador da República em Cruzeiro do Sul

O procurador-geral da República, Augusto Aras, nomeou 16 bacharéis em Direito habilitados pelo 29º concurso público para provimento de cargos de Procurador da República.

Desses, um deles – Bruno Araújo de Freitas – assumirá o Ministério Público Federal em Cruzeiro do Sul decorrente da promoção de Ubiratan Cazetta.

As nomeações foram publicadas nesta quarta-feira (26), no Diário Oficial da União (DOU). Além do Acre, os nomeados irão atuar nos seguintes Estados da Bahia, Roraima, Rondônia, Pará, Amazonas, Maranhão e Piauí.

Confira a portaria nº 45, de 21 de fevereiro de 2020: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/02/2020&jornal=529&pagina=59&totalArquivos=69