Após paródia que satiriza vida política de Bestene, deputado pede aos inimigos: “não envolvam família”

Uma paródia que circula na internet envolvendo a família do deputado estadual José Bestene (Progressistas) deixou o parlamentar extremamente irritado. Bestene usou seu espaço na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre nesta quinta-feira, 27, para reclamar do envolvimento de seus familiares em um vídeo que passou a circular há alguns dias.

Inspirado no programa global “A Grande Família”, a paródia taxa a família do parlamentar de “A Grande Quadrilha” e faz graves acusações contra o deputado e seus familiares. Bestene, visivelmente chateado com o vídeo, pediu que seus adversários não envolvam sua família em disputas políticas.

“Quem tem me perguntado sobre isso, só digo que é uma questão que vai ser resolvida na justiça. Eu em toda a minha vida pública nunca fiz algo assim. Só peço que não envolvam a minha família. Isso tudo aconteceu apenas porque foi ventilada a possibilidade de eu ser candidato à prefeitura de Rio Branco”, disse.

O deputado afirma ainda que de seus três filhos, nenhum está no governo. “A Mayara, gestora da AGEAC, que é minha nora, foi escolhida pela sua competência. O Alysson, secretário de saúde, o próprio governo já disse várias vezes que é uma escolha dele”.

Bestene afirmou ainda que além de processar, vai descobrir o autor do vídeo. “Eu vou fazer questão de dizer quem é que está por trás disso. Nunca fiz isso, mas agora vai ser assim. Vou processar os blogs, sites e vamos descobrir quem fez esse vídeo. Envolver a família magoa e eu não vou permitir que isso aconteça”, garantiu.

Trechos e imagens de reportagens do ac24horas que aparecem no vídeo propagado foram usados sem a devida autorização do veículo.