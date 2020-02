Após confirmação do coronavírus, Brasil antecipa campanha de vacinação contra a gripe

Uma das medidas que o governo federal adotou para identificar possíveis novos casos de coronavírus no Brasil foi anunciada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 27. A campanha de vacinação contra a gripe vai ser antecipada para o próximo dia 23 de março, quase um mês antes da data inicialmente prevista.

A intenção do Ministério da Saúde é facilitar o diagnóstico de pessoas infectadas com o coronavírus. Como os sintomas são parecidos com os da gripe, o entendimento é de que se uma pessoa que tomou a vacina e mesmo assim apresenta os sintomas, um possível diagnóstico do coronavírus será mais fácil.

O anúncio foi feito pelo próprio Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O Brasil teve o primeiro caso da doença confirmado esta semana. Trata-se de um homem, morador de São Paulo, que viajou para o norte da Itália, onde, provavelmente, se infectou com a doença.

O Ministério da Saúde afirma que existem outros 132 casos suspeitos em análise espalhados por 15 estados do país. Nenhum caso é investigado no Acre.