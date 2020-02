Alunos de escola militar em Cruzeiro do Sul iniciam ano letivo

Os alunos da Escola Cívico Militar Madre Adelgundes Becker, localizada no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, foram recebidos com tapete vermelho no primeiro dia de aula, ocorrido nesta quinta-feira, 27.

A diretora Rosa Lebre cita que o tapete é uma forma de dar as boas vindas para os 938 alunos da unidade de ensino. Pela manhã, funcionará o ensino médio e o 9º ano do fundamental. À tarde, será a vez dos alunos do 6° ao 8° ano.

Com relação ao uniforme e merenda escolar, a diretora afirma que os alunos da Madre Adelgundes terão almoço e vão receber uniformes. Por enquanto usam um provisório.

Esses dois dias iniciais de aula, segundo Mila Almeida, a coordenadora estadual das escolas cívico militares, será de adaptação para os alunos. “Eles vão aprender sobre a ordem unida. Sobre as normas e regulamento, o uniforme e a apresentação pessoal”, explica. A Madre Adelgundes Becker é a segunda escola Cívico Militar de Cruzeiro do Sul.