7 conselhos práticos para viajar em cruzeiros com crianças

Férias em família com pequenos é sempre uma dúvida. Para onde ir? O que levar? Como descansar se cuidar das crianças toma todo o tempo? Nós reunimos algumas dicas para que você tenha as férias com os pimpolhos mais perfeitas no próximo cruzeiro e sem dores de cabeça. Sua única preocupação será se divertir e relaxar sob um sol de verão, conhecendo lugares lindos ao lado das pessoas que você mais ama. Vem com a gente que vamos te dizer como isso é possível.

1 – Escolher a data: Em geral as creches e escolas entram de férias no verão, então essa é a hora dos papais tirarem férias para não enlouquecerem com as atividades de trabalho e casa. Outra opção são as férias de inverno, em junho/julho mas a verdade é que vale muito mais a pena viajar com as crianças no verão. As piscinas dos cruzeiros e brincadeiras ficam muito mais divertidas.

2 – A segurança: Viajar com crianças pode ser complicado mas se tem uma coisa que os cruzeiros ganham muitos pontos, é na facilidade que oferecem para os pequenos. É muita diversão e opção para brincar num navio super seguro e onde se perder não é uma opção. O que nos leva à próxima dica.

3 – A escolha do navio: Escolha um navio que permita ao máximo que os pequenos tenham opções. Isso quer dizer: Clubinhos para crianças e adolescentes, baby sitter, (para cuidar dos bebês de noite no horário das festas), atividades como concursos culinários infantis, laser tag e alternativas como essas. Isso permite que você possa deixar eles sob cuidados de pessoas especialmente contratadas para isso, enquanto você relaxa e se distrai.

4 – A escolha do roteiro: Nós recomendamos fazer passeios onde não seja necessário muito esforço físico. Por exemplo: subir montanhas ou andar por cidades muito grandes. Isso acaba desgastando as mamães e papais e estragam a beleza do passeio. É muito mais interessante ir em lugares de praia, vilarejos tranquilos, cachoeiras próximas e coisa do tipo. Existem praias inclusive que podem ser alinhadas num plano de cruzeiro, que são perfeitas para crianças. Sem ondas, cristalinas e bem equipadas.

5 – Alimentação: Crianças em geral possuem um paladar mais limitado e é importante se certificar de que o restaurante vai fornecer uma alimentação variada que permita que a criança tenha refeições ricas em nutrientes e sabor. A maioria dos cruzeiros inclusive fornecem opções para celíacos, vegetarianos, intolerantes a lactose e todo o tipo de alergia, quando solicitado. Lembre-se de avisar, se seus filhos tem alguma restrição.

6 – Cabines e horários de refeição: Os navios nem sempre colocam as cabines juntas (depende do plano comprado) e horários de refeição idem. Então o que é aconselhável, é: Se você ao entrar recebeu as cabines e horários de refeição diferentes, aguarde o aviso sobre horário e local onde poderá falar com o manager sobre a troca de mesa e turno de jantar. Esse é o momento das trocas e acertos dos horários, não se preocupe com suas malas, elas estarão te aguardando na porta da cabine. Existem diversos restaurantes com distintos horários para comer e são ideais para quem viaja com crianças.

7 – Bagagem: Lembre-se de levar protetor solar em quantidade para proteger bem a pele fininha das crianças, sungas e biquínis, óculos escuros, e roupinhas frescas para o verão. Outro item importante é a farmacinha com itens como: antialérgico, analgésico, antiácido e por aí vai. Bonezinhos ou chapéus também são uma boa e hipoglós ou bepantol para passar nos narizes antes de dormir. A farra na piscina é grande!

Divirta-se com sua família e os filhos, sobrinhos e netos! É uma festa para as crianças e os pais ficam mais tranquilos nessa circunstância.