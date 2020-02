Vídeomaker do ac24horas mostra os melhores momentos do Carnaval 2020, em Rio Branco

O vídeomaker do ac24horas, Kennedy Santos, caiu na folia e mostra como foi as noites do Carnaval 2020, em Rio Branco. Muita gente bonita, alegre, famílias se divertindo e aproveitando a festa. Tem também o desfile dos blocos de Carnaval, cujo o vencedor foi o bloco Unidos do Fuxico, conquistando o seu bicampeonato. Assista ao vídeo, curta e compartilhe!

