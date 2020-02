“Vamos reagir”, diz PT do Acre após apoio de Bolsonaro a manifestações

O Partido dos Trabalhadores no Acre (PT/AC) emitiu uma nota de repúdio na manhã desta quarta-feira, 26, criticando o estímulo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) às manifestações contra os poderes Legislativo e Judiciário marcada para o próximo dia 15. Os petistas relatam que o Brasil vive um momento decisivo em relação ao seu futuro e afirma que as declarações de Bolsonaro revelam que o Brasil está diante de uma tentativa de golpe.

“O desespero do presidente de conclamar pessoalmente seus seguidores para protestar contra duas importantes instituições da República, Congresso Nacional e STF, revela que estamos diante da tentativa de mais um golpe na nossa frágil democracia”, escreveu o partido.

Na nota, os petistas dizem ainda que mesmo os setores liberais que toleraram o governo Bolsonaro por conta da agenda econômica realizada pelo Ministro da Fazenda, Paulo Guedes, já perceberam que a economia brasileira está estagnada e que o país perde a cada dia a credibilidade que tinha junto a comunidade internacional.

“Sem capacidade de dar a resposta que prometera durante a campanha de que a economia voltaria a crescer bastava adotar as medidas certas. Com a popularidade cada vez mais em baixa, Jair Bolsonaro insinua de maneira covarde usar a bala de prata para pôr em prática o que mais deseja: fechar as instituições e implantar uma ditadura”, declaram.

Por fim, os petistas convocam a união de todos os setores que se opõem a Bolsonaro a darem as mãos em favor da democracia. “Chegou a hora da união de todos os setores que se opõem a essa aberração instalada no país de darem as mãos em favor da democracia e contra o governo fascista de Bolsonaro. Continuaremos falando, refletindo, formulando, mas o passo mais importante a ser dado agora é colocar o povo na rua. Chega de atitudes passivas, contemplativas. A história está batendo na porta da esquerda com muita força, vamos reagir. O presente nos chama para garantir um futuro melhor para o Brasil”.