Unidos do Fuxico vence como melhor bloco carnavalesco de 2020 e alcança o bicampeonato

Com o samba-enredo “Façam suas apostas. A sorte está lançada!”, o grupo Unidos do Fuxico alcançou o bicampeonato no concurso de blocos ao ser coroado vencedor da competição ocorrida na noite dessa terça-feira, 25, no encerramento da programação do Carnaval 2020 em Rio Branco. O desfile dos blocos carnavalescos na rua Epaminondas Jácome contou com a apresentação de mais dois concorrentes: 6 é Demais e Sambase. Mas quem levou a melhor foram os participantes do time do Fuxico.

O bloco vencedor foi premiado com R$ 5 mil. O segundo ficou com o bloco Sambase, que também foi premiado com R$ 4 mil. A terceira colocação foi para o grupo 6 é Demais, que recebeu o prêmio de R$ 3 mil. O grupo vencedor atraiu a simpatia e emocionou o público ao promover a inclusão social, levando um instrutor de libras para a avenida.

No Carnaval de 2019, o Unidos do Fuxico também levou o título quando enalteceu na avenida a importância da educação no progresso da sociedade e do ser humano, com o enredo “As Letras são o Caminho, Educação, Presente e o Futuro”. A competição desse ano foi acompanhada em massa pelo público, que lotou o centro de Rio Branco desde cedo, no Novo Mercado Velho.

O concurso de blocos carnavalescos com bateria já virou tradição na capital acreana. O primeiro grupo a passar pela avenida na noite de ontem foi o 6 é Demais. Na sequência se apresentou o bloco Sambase e por último, encerrando os desfiles, o Unidos do Fuxicos.

O grupo Sambase levou para a avenida o samba-enredo “Com a magia do circo e a alegria do palhaço, Sambase cai na folia”. Já o 6 é Demais, um dos mais tradicionais da cidade, homenageou o Festival de Parintins, com o samba-enredo “6 é D+ é Garranchoso neste carnaval; Viva o Festival de Parintins”, em alusão ao festival dos Bois Garantido e Caprichoso, do estado vizinho Amazonas.

