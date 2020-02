Sest investe R$ 13,8 milhões em nova unidade no município de Cruzeiro do Sul

Já está em funcionamento mais uma unidade Serviço Social do Transporte (Sest/Senat) no Acre, desta vez em Cruzeiro do Sul. Assim, com a nova unidade, o Sest/Senat alcança a marca de 154 unidades em funcionamento em todo o país.

No Estado do Acre, agora, são duas unidades, a outra está localizada na capital Rio Branco.

Com investimento de R$ 13,8 milhões, a estrutura vai oferecer serviços de qualificação profissional e de saúde aos trabalhadores do transporte.

Além disso, poderão utilizar os serviços da unidade, os dependentes dos trabalhadores e a comunidade da cidade e região. A capacidade é de 53 mil atendimentos ao ano.

Na área de desenvolvimento profissional, a unidade de Cruzeiro do Sul conta com um simulador de direção para treinamento de motoristas profissionais, com foco na prevenção de acidentes e na condução eficiente e econômica.

Além disso, oferece atendimentos de odontologia, fisioterapia, nutrição e psicologia. Assim, focando na prevenção de problemas de saúde que mais acometem os profissionais do setor.

A unidade recebe o nome do empresário Ildefonço Cordeiro, que atuou nos segmentos de transporte rodoviário e aquaviário, de cargas e de passageiros, além de ter sido deputado federal.

A cerimônia de inauguração também contou com a presença do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, filho do homenageado.

(Confederação Nacional do Transporte)

