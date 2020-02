Saiba como remover de forma simples o glitter do corpo após a folia do Carnaval

Se você faz parte do grupo de foliões de que exageraram no uso do glitter durante os bloquinhos de Carnaval e agora não sabe como remover tanto brilho, acompanhe as dicas de como retirar glitter e purpurina com métodos caseiros.

As partículas de brilho são muito pequenas. Elas grudam na pele e se espalham por todos os lados. Três truques são bastante utilizados para removê-las. A primeira delas utiliza o demaquilante bifásico. Isso porque a textura oleosa do produto faz com que o brilho descole do corpo mais facilmente.

Para o corpo, o mais indicado é passar óleo de coco com uma esponja. O produto faz com que a purpurina escorregue sem causar atrito na pele. Outra ideia é usar a fita adesiva. O objetivo é enrolar uma fita adesiva no dedo e aplicar nas áreas brilhantes.