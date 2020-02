Prefeitura recolhe 15 toneladas de lixo no Carnaval de Cruzeiro do Sul

A limpeza pública foi destaque no Carnaval Cultural de Cruzeiro do Sul. Várias lixeiras foram distribuídas na Praça Orleir Cameli e próximas das barracas com vendas de alimentação. Logo após o fim de cada festa, ainda na madrugada, as equipes de limpeza retiravam todo o lixo das ruas.

No total, foram recolhidos 15 toneladas de lixo na Praça Orleir Cameli e redondezas. E nesta quinta-feira, 27, a praça vai passar por uma faxina geral. O responsável pela limpeza pública de Cruzeiro do Sul, Igor Neves, afirma que “será feita uma grande limpeza com baldeação e pintura de meios fios”.