População atende chamado do governo e denúncias ao 181 aumentam 43% em 2020

O Governo do Acre divulgou nesta quarta-feira (26) um balanço das chamadas ao 181, que recebe denúncias da população: de janeiro a 17 de fevereiro de 2020, foram 412 registros válidos, aumento de 43% se comparado ao mesmo período de 2019. No ano passado, a 181 recebeu 288 denúncias anônimas.

“A ferramenta estava adormecida, não era utilizada há vários anos e, sabendo de sua importância e o retorno que nos traz, nós decidimos resgatar. O reflexo dos resultados podemos verificar diretamente no aumento da população carcerária no mês de janeiro, que ficou em torno de 3,52%. Realizamos uma série de prisões com a ajuda dessa ferramenta que é uma porta aberta para a comunidade poder nos ajudar no combate ao crime”, disse o coronel Paulo Cézar dos Santos, secretário de Justiça e Segurança Pública.

E ele assegura: “Garantimos o sigilo e a segurança de que o relator não será colocado em risco, temos que enfatizar isso. Segurança pública é responsabilidade de todos”.

Ao utilizar o canal gratuito através do número 181, a informação repassada pelo denunciante torna-se sigilosa. Ela passa por três etapas, evitando assim que o aparato de segurança seja empregado em trotes ou ocorrências falsas. A primeira avaliação é feita pelo atendente do Ciosp, que gera a denúncia incluindo a informação ao sistema e repassa para o coordenador do centro. Esse personagem será o responsável por analisar a denúncia, decidir se é válida e para onde deverá direcioná-la para melhor aproveitamento.

Quanto mais informações sobre o fato for relatado a polícia, maiores as chances de êxito em ações de combate ao crime praticado. É por esse motivo que os atendentes seguem o protocolo de extrair o máximo de dados possíveis por meio de perguntas pré-estabelecidas sem a necessidade de repassar qualquer informação pessoal do relatante.