PM de Cruzeiro do Sul avalia Carnaval 2020 como o mais tranquilo dos últimos anos

Em entrevista coletiva para falar sobre a segurança no Carnaval 2020 em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, o comandante do 6° Batalhão, major Evandro Bezerra, disse que “o Carnaval terminou como começou: com muita tranquilidade”, citou, lembrando que esta foi a festa momesca mais segura dos últimos anos no Vale do Juruá.

Segundo ele, na Praça Orleir Cameli, onde a prefeitura realizou o Carnaval Cultural, foram registrados apenas casos de menor potencial ofensivo, como bebedeira e brigas. No local, 60 policias atuaram a cada noite.

No policiamento ordinário nos bairros, o serviço foi normal e foram apreendidas duas motocicletas roubadas, um revólver e um homem foi preso. “Parabenizo a todos pelos bons resultados. A tropa que se desdobrou e os policiais que, mesmo de folga, atuaram e o resultado foi esse: um Carnaval tranquilo”, disse.

Além do policiamento do Carnaval promovido pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, a PM contou com um Posto de Comando onde era feito o videomonitoramento do local. Barreiras com revistas pessoais também foram feitas em pontos próximos ao evento.

Em Cruzeiro do Sul, o Carnaval Cultural Magid Almeida contou com cerca de dez mil pessoas por noite. E a Ecofolia na Alameda das Águas em Mâncio Lima, recebeu cerca de oito mil foliões por noite.