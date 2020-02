Oito dicas de como se programar para o Enem 2020

Confira como montar um plano de estudos para conquistar uma nota alta no Enem

O edital oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com as datas da avaliação ainda nem foi lançado, mas já tem muita gente montando o seu cronograma de estudos buscando o melhor desempenho possível para conquistar uma vaga no ensino superior.

Tem quem prefira cursinho pré-vestibular, assistir videoaulas ou reforçar os estudos após as aulas do ensino médio – além de ter que cumprir outras atividades como dormir 8h por noite, comer bem, fazer exercícios, ter tempo para família etc. Para não ocasionar sobrecarga, o ideal é que tudo seja feito de com o máximo de organização. Preparamos algumas dicas de como elaborar o seu cronograma de estudos Enem 2020.

Observe sua rotina: o primeiro passo para você montar o seu cronograma de estudos é listar todas as coisas que você faz todos os dias além de estudar para o Enem. Sabendo disso, você conseguirá atribuir um grau de importância para cada uma e encaixar no seu plano.

Estabeleça metas, objetivos e prioridades: calcule o tempo que você terá até o dia da prova e defina uma quantidade de tempo para atingir um objetivo, que pode ser, por exemplo, entender um conteúdo de matemática, escrever x redações, ter x dias de lazer etc. Lembrando que você precisa entender que o esforço que você está fazendo é por tempo determinado e a sua meta principal é estar preparado para o Enem.

“Mente sã, corpo são”: antes de qualquer coisa, é preciso dar importância ao seu corpo e à sua mente, uma vez que a pressão e o estresse da rotina podem prejudicar a sua atuação no dia da prova. Separe coisas legais que você gosta de fazer durante os finais de semana e que vão ser bons também para o seu corpo.

Flexibilidade de horários: Flexibilizar os horários é muito importante, pois imprevistos acontecem e durante o período de estudos você pode precisar fazer uma consulta, resolver um problema, entre outros.

Estabeleça horários para estudar: sabendo quais são seus horários livre, você já pode começar a encaixar os estudos nos períodos que você sabe que pode e quer estudar. Evite colocar atividades cansativas próximas umas das outras para você não se cansar rápido.

Organize conteúdos: Pesquise sobre os assuntos que mais caem no Enem e faça uma lista com níveis de dificuldade. Assim, você saberá que aquelas matérias que você tem maior dificuldade, você precisará dedicar mais tempo da sua rotina. Uma dica é colocar essas matérias nos horários que você tem mais disposição para estudar. Se você consegue produzir melhor pela manhã, por exemplo, então esses conteúdos mais difíceis devem ser praticados nos primeiros horários do dia.

Descreva o que vai estudar: identifique o assunto de cada matéria que pretende estudar em determinado dia e horário, pois “estudar história” no cronograma é muito amplo. Investigue quais são as matérias de história que mais caem no Enem, por exemplo, e especifique isso no plano: estudar “Brasil Colônia” em História; estudar “Segunda Guerra Mundial” ou “Idade Média”, por exemplo.

Cronograma deve ser ajustado semanalmente: é preciso ir ajustando seu cronograma de acordo com a sua realidade e esse ajuste deve ser feito em prazos curtos de uma semana ou, no máximo, um mês. Com isso, você poderá perceber quais matérias você tem mais dificuldade a cada semana e tentar organizá-los de uma forma que contribua para o seu máximo aprendizado.

Se você gostou das dicas para construir seu cronograma de estudos Enem 2020, você pode conferir os sites que oferecem planos de estudos para o Enem para melhorar a sua experiência com o planejamento. Você também pode usar o Guia Enem para estudar sobre as principais matérias que caem no Enem.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

