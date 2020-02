Idoso é encontrado morto e despido em sua casa, no Esperança

O idoso José Oliveira César, de 77 anos, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira de cinzas (26) dentro de sua residência localizada na rua Noruega, no bairro Esperança III, em Rio Branco.

José foi encontrado por um filho que mora na Estrada Transacreana. De acordo com o filho, pelo turno da tarde resolveu ligar para o seu pai, e uma outra pessoa teria atendido o celular, o filho achou estranho e foi até a residência. Ao chegar no local, encontrou a casa toda fechada e somente a janela estava encostada. O filho entrou e encontrou o pai sem roupa morto no quarto, já em estado de decomposição. Segundo familiares, a carteira do idoso e o celular não estava na casa.

A ambulância do SAMU foi acionada e ao chegar ao local, o médico atestou o óbito.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para o trabalho do perito em criminalística. Segundo o perito Thiago, o corpo não apresentava sinais de perfurações e nenhum tipo de agressão e a janela da casa estava quebrada.

O corpo de José foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A polícia não descarta a possibilidade do idoso ter sido morto, uma vez que seus pertences não foram encontrados.

O caso será investigado pelos Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).