Governo anuncia retomada do PDSA com R$ 18 milhões do BID para o Estado do Acre

O Governo do Acre informou nesta quarta-feira (26) sua pretensão de retomar este ano, as atividades do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA), que está na 2ª fase.

Concebido com a ideia de fomentar cadeias produtivas no Acre, o PDSA funciona com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Para este ano, estão programados investimentos de quase R$ 18 milhões, beneficiando mais de 6 mil famílias produtoras e associadas a grupos organizados.

O programa foi desenhado para incentivar projetos nas cadeias da castanha, borracha, fruticultura, pecuária leiteira e suinocultura. Os projetos desenvolvidos variam de forma direta, que beneficia cooperativas e associações; e indireta, onde a Sepa vai direto nas famílias produtoras que estejam atuando de forma mais independente em suas áreas.

(Agência de Notícias do Acre)