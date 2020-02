Funcionários do Estado baterão pontoweb a partir de 1° de março

A partir do dia 1° de março, todos os servidores públicos estaduais deverão, obrigatoriamente, registrar a entrada e saída dos locais de trabalho por meio da plataforma pontoweb.

O aviso que os funcionários receberam sobre o pontoweb cita que a não utilização da ferramenta implicará no registro de faltas, atrasos resultando em descontos na remuneração.

O informe cita que os servidores com dúvidas devem procurar o setor de Recursos Humanos e Gerência Administrativa do órgão em que atuam na quinta e sexta-feira, 27 e 28 com seu login e senha do e-mail funcional para treinamento do uso da ferramenta.

Quem não possuir login e senha do e-mail funcional, também deve procurar sua gerência. Os registros dos pontos só serão computados através do IP das máquinas dos órgãos públicos.

O novo modo de registro de entrada e saída do funcionalismo estadual foi criado pelo governo do Estado por meio do Decreto 4730, de 20 de dezembro de 2019. O acesso dos servidores será por meio do site: http://pontoweb.ac.gov.br.