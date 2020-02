Falta de professor atrasa ano letivo em escolas de Cruzeiro do Sul

Nas escolas da zona rural e de difícil acesso de Cruzeiro do Sul, as aulas só serão iniciadas em abril e depois que forem contratados professores por meio de um Concurso Simplificado do governo do Estado, que está com inscrições abertas até o 8 de março.

A coordenadora do Núcleo de Educação de Cruzeiro, Ruth Bernardino, explica que não há professores aprovados no último concurso para as disciplinas que faltam nas escolas rurais e de difícil acesso “por isso temos que esperar essas contratações por meio do Simplificado”.

Escola Madre Adelgundes Becker

Com relação à Escola Madre Adelgundes Becker, situada no bairro Miritizal, a segunda cívico militar de Cruzeiro do Sul, as aulas deverão começar nesta quinta feira, 27. Isso se a empresa que atua na reforma conseguir resolver um problema na rede de energia elétrica.

Na maioria das escolas da rede estadual de ensino, o ano letivo 2020 começou no dia 10 de fevereiro. Na Madre Adelgundes a data seria 17, o que não ocorreu por problemas na rede elétrica. “Esperamos que nesta quinta, 27, iniciemos sim as aulas na Madre Adelgundes”, cita Bernardino.

Fardamento

Três empresas de Cruzeiro do Sul confeccionam os uniformes escolares. Segundo a coordenadora, em cerca de 15 dias, terá inicio a distribuição gratuita das fardas para os estudantes.

Almoço nas escolas

As escolas estaduais de Cruzeiro do Sul já ofertam o almoço para os estudantes, uma novidade no ano letivo 2020. O serviço de preparação da refeição, conta Bernardino, necessita de reforço, que será garantido com a contratação de merendeiras. “No momento nosso pessoal se desdobra para garantir o almoço, fazem escalas e trabalham mais por que nosso quadro de merendeiras só estará completo quando a empresa finalizar esse processo de contratação”.

Sobre a aceitação da merenda por parte dos alunos “começou meio tímida principalmente entre os adolescentes e adultos, mas essa fase já foi superada”, explica. As aulas começaram no ultimo dia 10 de fevereiro em 22 das 24 escolas da zona urbana de Cruzeiro do Sul. A rede pública estadual de ensino de Cruzeiro do Sul tem 17.889 alunos nas zonas urbana e rural.