Com soja de carro-chefe, produção de grãos cresce 31% no Acre

Produtores e Governo do Estado estimam em 31% o aumento na produção de grãos na safra deste ano. Trata-se de um incremente de mais de 131 mil toneladas de milho, arroz, feijão, soja e outros.

O carro-chefe em 2020 é a soja. Novas áreas plantadas com esse grão elevam a estimativa da colheita neste ano.

“O Governo do Estado junto ao seu setor produtivo tem feito todo um esforço para estimular mais produtores a fazer parte da cadeia da soja, uma cultura de grande importância econômica para o Brasil, sendo hoje a principal cultura do agronegócio brasileiro e um dos maiores produtos de exportação do país”, informa a Agência de Notícias do Acre.

A soja, por suas características agroeconômicas, deverá se expandir ao poucos combinada com milho e em conversão de áreas de pastagens.

A pressão por áreas já abertas fará com que sejam aproveitadas muitas áreas abandonadas ou já degradadas, o que diminuirá o impacto de eventuais substituições de cultivos.