Campanha de vacinação contra o sarampo segue até 13 de março em todo o Estado

Mesmo não registrando nenhum caso de sarampo no Acre em 2019, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) alerta a população para a primeira fase da campanha de vacinação contra a doença, que já começou e vai até o dia 13 de março. A meta é alcançar pelo menos 3 mil pessoas entre 5 e 19 anos.

Considerada doença altamente contagiosa podendo levar à morte, a única forma de prevenção é através da vacina. O maior público está em Rio Branco, o segundo está no município de Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre.

A campanha de vacinação faz parte de uma estratégia nacional para interromper a transmissão do sarampo e eliminar a circulação do vírus. As duas primeiras etapas ocorreram no ano passado. Em 2020, estão previstas mais duas. A primeira, entre junho e agosto para o público de 20 a 29 anos de idade, e outra, também em agosto, para a população de 30 a 59 anos de idade.

Quem deve vacinar:

Dose zero: Devido ao aumento de casos de sarampo em alguns estados, todas as crianças de 6 meses a menores de 1 ano devem ser vacinadas (dose extra).

Primeira dose: Crianças que completarem 12 meses (1 ano).

Segunda dose: Aos 15 meses de idade, última dose por toda a vida.

Adultos: tomou apenas uma dose até os 29 anos de idade:

Fonte: Agência de Notícias do Acre