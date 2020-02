Campanha da Fraternidade 2020 exalta a caridade, solidariedade e compaixão

Fraternidade e Vida: dom e compromisso. “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” é o tema da Campanha da Fraternidade deste ano lançada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil -CNBB. A Campanha lançada anualmente na Quarta-Feira de Cinzas marca o início da quaresma até a Semana Santa.

A campanha faz referência à caridade e solidariedade e convida as pessoas ao compromisso com o cuidado com o próximo. Segundo o Bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovanele, a caridade junto ao jejum e oração, devem ser prioridade para os cristãos nos próximos 40 dias até a Semana Santa: a quaresma.

E cinzas, afirma o religioso, deve ser símbolo de renovação. “A gente queima o que não presta para renovar e a cinza é sinal de renovação. Então temos que ter esse período de 40 dias até a Semana Santa orando, jejuando e praticando a caridade. Aliás, o ano inteiro, mas esse período é especial porque a Semana Santa é o ponto máximo do ano litúrgico”.

Campanha da Fraternidade

Anualmente, desde 1964, na quarta-feira de cinzas a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB lança a Campanha da Fraternidade com temáticas como família, políticas públicas, saúde, trabalho, educação, moradia e violência.