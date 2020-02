Turismo acredita em grande movimentação financeira no Acre durante o período Carnaval

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que o feriado prolongado de carnaval deve movimentar R$ 8 bilhões em atividades relacionadas ao turismo neste ano.

O faturamento, se confirmado, representa aumento real de 1% em relação ao obtido em igual período do ano passado e o maior volume desde 2015.

O Ministério do Turismo calcula que pelo menos 36 milhões de brasileiros vão passar o feriado nos seis principais destinos carnavalescos do país e no Distrito Federal.

No Acre, a secretária de Turismo, Eliane Sinhasique, diz que a movimento é grande mas não há como estimar valores. “São vários e diversos pontos de realização das festas de carnaval”, disse ela, elencando outros fatores que impossibilitam um balanço antecipado.

Segundo ela, há o consumo de antes e durante o Carnaval, e movimentação das pessoas que não vão aos bailes mas participam dos retiros, entre outros perfis de gastos. “Até quem não vai ao Carnaval acaba gastando dinheiro em função dessa festa”, observou a secretária.

A CNC destaca que entre os setores que devem movimentar muito estão a alimentação fora do domicílio, como bares e restaurantes (R$ 4,8 bilhões), as empresas de transporte de passageiros rodoviário, aéreo e de locação de veículos rodoviários (R$ 1,3 bilhão) e os serviços de hospedagem em hotéis e pousadas (R$ 861,3 milhões). Juntos, esses segmentos devem responder por 88% do faturamento da data.