Sambase, 6 é Demais e Unidos do Fuxico disputam como melhor bloco em Rio Branco

Três blocos concorrem na competição dos blocos nesta terça-feira, 25, última noite de carnaval em Rio Branco. São eles Sambase, 6 é Demais e Unidos do Fuxico. O prêmio para o vencedor é de R$ 5 mil. O segundo colocado ganha R$ 4 mil e o terceiro R$ 3 mil. O evento encerra a programação carnavalesca de 2020 no Novo Mercado Velho. O evento começa às 19h, na Rua Epaminondas Jácome.

O grupo Sambase levará para a avenida o samba-enredo “Com a magia do circo e a alegria do palhaço, Sambase cai na folia”. A alegria do circo promete atrair os foliões. O Unidos do Fuxico carrega o samba-enredo “Façam suas apostas. A sorte está lançada!”. O bloco tenta este ano o bicampeonato.

Já o 6 é Demais, um dos mais tradicionais da cidade, vai homenagear o Festival de Parintins no desfile deste ano. O samba-enredo é “6 é D+ é Garranchoso neste carnaval; Viva o Festival de Parintins”, em alusão ao festival dos Bois Garantido e Caprichoso, no estado vizinho Amazonas.