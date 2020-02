Parlamento Jovem 2020: inscrições vão de 30 de março a 29 de maio

As inscrições para o Parlamento Jovem Brasileiro 2020, projeto da Câmara dos Deputados, serão de 30 de março a 29 de maio. A primeira etapa do PJB deste para definição do tema a ser abordado no encontro, foi dividida em três fases, sendo que a primeira começou dia 7 de fevereiro e a última ocorre em 28/2.

O Parlamento Jovem Brasileiro, previsto para setembro de 2020, é voltado para o público jovem e tornou-se, ao longo dos anos, referência entre parlamentos estaduais e municipais como exemplo de prática pedagógica para a educação política.

Anualmente, o PJB seleciona jovens de diferentes culturas, gêneros, etnias, crenças e realidades sociais a participarem de uma vivência política na Câmara dos Deputados, em que eles não apenas dão voz às suas ideias, mas também refletem sobre inclusão, tolerância e respeito à diversidade. Jovens do Acre sempre participam do programa.