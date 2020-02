Instituições incentivam produção e comércio da agricultura orgânica em Rio Branco

Produtores rurais do projeto de Assentamento Walter Arce, que trabalham com agricultura orgânica, contam com um novo espaço para venda da produção. A Feira de Orgânicos do Horto Florestal acontece uma vez por semana, sempre nas manhãs de sexta-feira, com apoio da Associação de Moradores e Produtores Ordem e Progresso, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por intermédio da Secretaria Federal de Agricultura e outras instituições que atuam para o fortalecimento da produção orgânica no Estado. A Embrapa Acre apoia a iniciativa por meio da Comissão de Produção Orgânica.

No local, o consumidor pode adquirir frutas, polpas, verduras e legumes, além de doces e compotas, entre outros alimentos.

De acordo com a legislação que regulamenta o assunto, a produção orgânica deve ser livre de agrotóxicos, hormônios, adubos químicos, antibióticos ou técnicas transgênicas e respeitar aspectos ambientais, culturais e econômicos nas diversas etapas produtivas.

Esses fatores ajudam a garantir um sistema agropecuário capaz de proporcionar alimentos mais saudáveis para a população e contribuem para a manutenção de práticas tradicionais de cultivo, geração de renda para os agricultores e conservação ambiental.

(Embrapa)