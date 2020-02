Hoje tem desfile dos blocos no Mercado Velho e última noite de Carnaval nos bairros

A última noite do Carnaval 2020 será de programação recheada em Rio Branco. A partir das 18 horas, na rua Epaminondas Jácome (entre as pontes), haverá mais uma apresentação da Marujada Brig Esperança e bailinho infantil, às 17h, seguido de André Dantas e grupo Apuí, às 18h. A partir das 19h, os blocos de Carnaval começam suas apresentações na Avenida. A festa se encerra com a apuração e show do Edu Safadão e banda.

Ao todo, as cinco noites de carnaval recebe apresentações de 33 bandas, quatro grupos de cultura popular, três blocos carnavalescos e 18 candidatos à Realeza. Há também a programação do Carnaval nos Bairros. Nesta segunda-feira, 25, haverá festa nos bairros Procon, Cadeia Velha, Manoel Julião, Esperança e Tucumã.