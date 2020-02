Carnaval de Cruzeiro do Sul reúne dez mil pessoas por noite

O Carnaval Cultural Magid Almeida, na Praça Orleir Cameli, em Cruzeiro do Sul, reúne cerca de dez mil pessoas a cada noite. A diversidade de atrações com cantores, bandas, grupos de dança e marujada agrada ao público.

A festa momesca se mantém tranquila. Muitos se fantasiam, usam máscaras e capricham no visual. Raidise Lima, que é professora em Cruzeiro do Sul, destaca a tranquilidade e segurança do evento: “dá gosto vir brincar assim”.

Além dos cruzeirenses, muita gente de fora aproveita a folia, como é o caso do advogado Mario Neto. “O Carnaval daqui é diferenciado”, cita.

Nesta terça de carnaval a festa começa com a matinê das crianças às 16 horas e segue até as 3 horas da manhã com bandas, cantores e grupos de dança.

“Este ano o público do Carnaval de Cruzeiro do Sul bateu o recorde e estamos muito satisfeitos com o resultado, tanto pela cultura como pela economia que esteve esquecida”, conclui Aldemir Maciel, secretário Municipal de Cultura e Turismo de Cruzeiro do Sul.

Marujada

Maciel ressalta o resgate da apresentação da Marujada dentro da programação do Carnaval Cultural 2020 de Cruzeiro do Sul. Este ano dois grupos fazem apresentações nos bairros da cidade: a Marujada de Cruzeiro do Sul e a da Vila Pentecoste . Os dois grupos foram contemplados pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura.