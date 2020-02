Assaltante é preso com arma; duas motos foram recuperadas em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul recuperou na noite dessa segunda-feira, 24, duas motocicletas que haviam sido roubadas. Além dos veículos apreendidos, equipes do Giro e Rotam da PM prenderam um assaltante que estava com uma arma de fogo e várias munições.

Só nesse mês de fevereiro, mais de 10 motocicletas roubadas já foram recuperadas pela Polícia Militar e devolvidas aos donos. Em muitos casos, os veículos são usados em assaltos.