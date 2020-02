Amigos realizam ‘vaquinha’ para ajudar tratamento contra câncer de servidora

A servidora pública Janete Saraiva, 65 anos, travou uma luta contra um câncer cerebral. Ela recebeu o diagnóstico de Glioblastoma Grau IV, em dezembro de 2019. Muito querida em Feijó (AC), ela conta agora com a mobilização de amigos e familiares que somam esforços para arrecadar recursos para o Tratamento Fora de Domicílio.

A rede de amigos está crescendo e eles criaram uma vaquinha online. O pedido de ajuda está sendo compartilhada por dezenas de pessoas. O valor é livre e as doações podem ser feitas pelo link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/pela-vida-da-janete-saraiva.

Quem preferir pode também entrar em contato pelo número (68) 99922-2576 [Diane Saraiva]. Os valores arrecadados serão para arcar com as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação de Janete Saraiva e do acompanhante. Uma conta bancária está sendo disponibilizada pelo Banco do Brasil, Agência 3022-8; Conta 48113-0.

Devido à agressividade do tumor maligno, ela precisa com urgência sair do Acre para dar início ao tratamento com radioterapia e quimioterapia em Porto Velho (RO), já que em Rio Branco não existe ainda a possibilidade de realizar os dois tratamentos.