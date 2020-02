Acre Pela Vida ajudou folião a cuidar da segurança no Carnaval

O programa Acre Pela Vida gerou a campanha “O Acre pela Vida e a Folia Garantida”, que vem ajudando, nestes dias de Carnaval, a orientar a população sobre os cuidados com a segurança.

A campanha é uma iniciativa do governo do Estado e consiste na veiculação de mensagens em rádios e postagens nas redes sociais, com dicas para quem for brincar o carnaval. Uma dica importante é evitar o abuso do consumo de bebidas alcoólicas, para não acabar com a festa.

E o lembrete de sempre: bebida e direção não combinam! Se for beber, não dirija. Outra orientação é para o motorista que for passar por uma blitz. A recomendação é reduzir a velocidade, abaixar os vidros, acender a luz interna do veículo e ficar atento aos pedidos das autoridades.

A campanha também sugere que o folião evite levar grandes quantias de dinheiro na bolsa ou na carteira, dando preferência ao uso de cartões. E se for levar o celular para a festa, tome cuidado. Guarde o aparelho em um lugar seguro, nunca no bolso de trás da calça.

Também evite levar crianças para multidões. Procure lugares mais calmos e sem muita agitação para que os pequenos brinquem com espaço e segurança.

Segundo os informativos da campanha é importante colocar uma pulseira de identificação com nome e telefone do responsável em cada pequeno folião e orientar as crianças a procurarem a polícia ou os bombeiros caso elas se percam.

(EBC)