Acadêmico de matemática é executado com um tiro na cabeça no bairro Alto Alegre

O acadêmico de matemática, Ítalo Otávio Faustino Paixão, de 27 anos, foi morto com um tiro na cabeça na madrugada desta terça-feira (25). O crime aconteceu na rua Juarez Távora, no bairro Alto Alegre, na parte alta de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Ítalo estava caminhando na rua com destino a sua casa, quando dois homens não identificados em uma motocicleta se aproximaram e o garupa em posse de uma arma de fogo, efetuou dois tiros. Um dos projeteis atingiu a vítima na cabeça. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram o suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local, Otávio já estava morto.

Policiais Militares isolaram a área até a chegada do perito criminal. Moradores não souberam informar a polícia sobre os criminosos, apenas falaram que escutaram dois disparos e um barulho de uma motocicleta.

O corpo de Ítalo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a mãe da vítima, seu filho cursava matemática, tomava remédios controlados e era usuário de drogas.