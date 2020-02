Tia de homem esfaqueado no Bloquinho do Biel pede justiça

Apesar de a Polícia Militar garantir que o Carnaval 2020 está sendo marcado pela tranquilidade, um caso mais grave já foi registrado. Um folião, identificado como Thalles Marques de Oliveira, foi atingido com uma facada no último domingo, 23, durante festa promovida pelo famoso Bloquinho do Biel, que acontece no estacionamento do Via Verde Shopping.

De acordo com uma publicação na rede social de Maria Marques, tia da vítima, o rapaz teria sido atingido ao tentar socorrer um amigo que estava sendo agredido na festa.

Na postagem, a tia publicou ainda uma foto do possível autor da facada e pediu justiça.