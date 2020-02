Servidor Público do Acre já pode acessar Cédula C para declarar o imposto de renda

Todo ano é a mesma coisa. Em março, quem tem que declarar o imposto de renda precisa ficar atento para não perder o prazo e, claro, se não contar com a ajuda de um contador, preencher as informações corretas.

Para não fornecer nenhum dado incorreto que possa fazer com que o contribuinte caia na famosa e temida malha fina, uma das mais importantes informações são os rendimentos recebidos ao longo do ano.

Quem é servidor público do estado do Acre já pode acessar o informe de rendimentos, chamado de Cédula C.

No documento, constam o total de rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, contribuição previdenciária oficial, valor do 13º salário e o imposto sobre a renda retido na fonte. Estas informações são necessárias para o preenchimento da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2020.

Este ano, o prazo para entrega de declaração começa daqui poucos dias, no 2 de março e vai até o final de abril.

O programa já está disponível para ser baixado na internet pelo endereço http://receita.economia.gov.br/.

É obrigado a declarar o imposto de renda, o contribuinte que tiver ganho mais do que R$ 28.559,70 ao longo do ano de 2019.

Com informações da Agência de Notícias do Acre