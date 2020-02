Segunda de Carnaval tem Terreirão do Samba e Sandra Melo no Mercado Velho

Nesta segunda-feira, 24, o agito do Carnaval 2020 continua em Rio Branco. O ponto de encontro da prefeitura é o Novo Mercado Velho, no centro da cidade. A festa começa com a apresentação do Maracatu Nação Pé Rachado, às 17h, seguido pela apresentação do MOA – Música Ocidental Amazônia: Cumbias e Baques, às 18h.

A partir da 19h, Alberan Moraes e banda sobem ao palco. O axé promete tomar conta dos folões com o grupo Terreirão do Samba, às 21h. Para encerrar a festa, a partir das 22h se apresenta a cantora local Sandra Melo.

Amanhã, dia 25, última noite de Carnaval, haverá uma apresentação da Marujada Brig Esperança e bailinho infantil, às 17h, seguido de André Dantas e grupo Apuí, às 18h. A partir das 19h, os blocos de Carnaval começam suas apresentações na Avenida Epaminondas Jácome, durante o Desfile dos Blocos Carnavalescos de Rio Branco. A festa se encerra com a apuração e show do Edu Safadão e banda.

Também tem a festa carnavalesca que prossegue com programações apoiadas pela prefeitura municipal nos bairros Manoel Julião, Procon e Cadeia Velha. A festa da prefeitura de Rio Branco nesses bairros começou às 18 horas e dura até a madrugada.