Rio Branco tem menor temperatura para fevereiro em 16 anos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou apenas 19,4°C de temperatura mínima em Rio Branco na madrugada do domingo de Carnaval, dia 23 de fevereiro. Esta foi a menor temperatura para 2020 até o momento.

Pelos registros históricos do Inmet, esta foi a menor temperatura em Rio Branco desde 8 de outubro de 2019 quando a temperatura mínima também foi de 19,4°C. Mas para um dia de fevereiro, o valor de 19,4°C registrado no domingo foi a temperatura mais baixa em 16 anos, desde 2004, quando a mínima alcançou 19,0°C em 25 de fevereiro daquele ano.

Rio Branco teve um duplo recorde de “frio” no fim de semana de Carnaval. No sábado, 22, a temperatura máxima foi de apenas 25,8°C, a mais baixa do ano até agora. O vento frio, a chuva e o excesso de nebulosidade derrubaram a temperatura em Rio Branco no fim de semana. (Terra)