Quarta noite de Carnaval tem início agitado no Mercado Velho ao som de Alberan Moraes

A terceira noite carnaval começou em ritmo lento em alguns bairros de Rio Branco. No Bairro Cadeia Velha, por exemplo, já era quase 19h e poucas pessoas ocupavam o espaço destinado para festa. Apenas o som eletrônico tocando marchinhas antigas dava o tom.

Já no Novo Mercado Velho, onde o espaço é bem iluminado e com várias opções de alimentação, as pessoas chegaram um pouco mais cedo. A festa começou com o grupo Maracatu, na hora marcada, às 18h. Depois quem tomou conta do palco foi o Grupo MOA – Musica Ocidental da Amazônia, cantando músicas regionais conhecidas e outras não tão famosas, eles embalaram os presentes por mais 40 min.

A Realeza 2020 do Carnaval de Rio Branco visitou o Mercado Velho nesta segunda-feira (24). Muita gente fez como o Michael, que é funcionário público e chegou cedo ao Carnaval da Beira do Rio. Levou com ele a esposa, o pai e a mãe. Desde às 19h, Alberan Moraes e banda subiram ao palco. O axé promete tomar conta dos foliões com o grupo Terreirão do Samba, às 21h. Para encerrar a festa, a partir das 22h se apresenta a cantora local Sandra Melo.

Também tem a festa carnavalesca que prossegue com programações apoiadas pela prefeitura municipal nos bairros Manoel Julião, Procon e Cadeia Velha. A festa da prefeitura de Rio Branco nesses bairros começou às 18 horas e dura até a madrugada.

