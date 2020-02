No Acre, previsão é que rios subam novamente nos próximos dias

O nível do Rio Acre marcou 7 metros no começo da noite deste domingo (23) em Rio Branco, baixando lentamente. No entanto, segundo o portal O Tempo Aqui, deverá subir nos próximos dias.

Em várias outras regiões, coo Cruzeiro do Sul, o rio Juruá marcava 8,6m, em tendência de elevação. Situação semelhante a do Rio Iaco, em Sena Madureira, que marou 6,1m no domingo e seguia subindo. Na região de Tarauacá, também ocorre o mesmo fenômeno.

Em 2020, o nível dos rios do Acre oscilaram muito. Chegaram a ameaçar em algum momento mas vazaram tão rapidamente quanto subiram.