Morre um dos fundadores da Rádio Difusora de Tarauacá

A comunicação de Tarauacá amanheceu mais triste na manhã desta segunda-feira, 24, com a notícia do falecimento do locutor da Rádio Difusora do município, Antônio Alves Pereira. Aos 78 anos, seu Antônio era a cara da emissora pública que presta um serviço de extrema importância social, principalmente para as comunidades mais distantes da cidade. Era locutor da rádio desde a sua fundação, 26 anos atrás.

Seu Antônio morreu na noite deste domingo, vítima de falência múltipla dos órgãos, deixa esposa, três filhos, netos e bisnetos. Albanir Moraes, diretor da Rádio Difusora de Tarauacá, afirma que a equipe está inconsolável com a perda. “Tá sendo muito difícil para todos nós. Seu Antônio era muito querido. Estamos inconsoláveis com essa notícia”, diz.

Em agosto do ano passado, Seu Antônio foi um dos homenageados na Sessão Solene realizada na ALEAC que homenageou os 75 anos da “Voz das Selvas”. A Secretaria Estadual de Comunicação divulgou uma nota de pesar, lamentando a morte do locutor.

NOTA DE PESAR

O Governo do Estado do Acre manifesta profundo pesar pelo falecimento do radialista Antônio Alves Pereira, ocorrido na noite deste domingo, 23, em Rio Branco.

Em agosto de 2019, Antônio Pereira participou de sessão solene em homenagem ao time de locutores da Rádio Difusora Acreana. A homenagem foi para os grandes baluartes da Voz das Selvas.

O Governo do Estado rende homenagens póstumas a este comunicador ilustre que dedicou sua história de vida em prol da comunicação do Acre. Que neste momento de dor, a fé e a solidariedade sejam fontes de esperança e consolo para toda a família enlutada.

Silvânia Pinheiro

Secretária de Estado de Comunicação