Mais de 20 mil pessoas já passaram pelo CarnaVila no Carnaval 2020

A ideia de dividir o carnaval em pontos estratégicos pela cidade de Rio Branco vem dando certo. Esse ano a população pode escolher onde se divertir em pelo menos 10 bairros da capital acreana.

Dentre todas as opções disponíveis, tem se destacado o carnaval da Vila Ivonete. Mais de 20 mil pessoas já passaram desde o início do Carnaval 2020. Há muitos bares e lanchonetes nas proximidades.

Outro atrativo é a paz reinando entre os brincantes. Em 2020, grande parte do público é de jovens e adolescentes acompanhados pelos pais ou responsáveis. Divertidos e alegres, eles dão um verdadeiro show quando as músicas mais atuais são tocadas no palco do espaço.

Nessa terceira noite do CarnaVila, quem abriu a festa foi Marcos Nery e Banda, para logo depois foi entrar a banda Levada do Gueto. Para fechar a noite, terão grupo Arregaça Aê, que deve fechar o evento com chave de ouro.